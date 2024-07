Actriz Erica Ash muere a los 46 años: fue parte de "Scary Movie"

La actriz Erica Ash, conocida por papeles en "Scary Movie 5" y "Survivor's Remose", murió a los 46 años.

"Estamos profundamente entristecidos de anunciar el fallecimiento de nuestra querida hija, hermana y amiga Erica Chantal Ash (1977-2024). Después de una larga y valiente batalla contra el cáncer, hizo la transición en paz rodeada de sus seres queridos", informó a TMZ Diann Ash, madre de la intérprete.

Bajo esta línea, Ash añadió que su hija "era una mujer increíble y una artista talentosa que tocó innumerables vidas con su agudo ingenio, humor y genuino entusiasmo por la vida".

Asimismo, la familia solicitó hacer donativos en memoria de la artista a fundaciones contra el cáncer de mama. "Estamos agradecidos por las amables expresiones de amor y apoyo durante este momento difícil", agregaron.

Además de su papel en la parodia de terror, la actriz fue parte de producciones como "Uncle Drew", "In Contempt", "We Have a Ghost", "MadTV" y "Real Husbands of Hollywood", donde protagonizó un recordado meme con Kevin Hart.