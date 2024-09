Adriana Barrientos acusó violento encuentro con Sebastián Ramírez

La exmodelo y figura televisiva Adriana Barrientos reveló un violento encuentro con Sebastián Ramírez, asegurando que pudo haberla atropellado.

En el programa "Zona de estrellas", la panelista de farándula contó que, la mañana del domingo, el polémico chico reality apareció en su edificio mientras ella se encontraba caminando junto a su perrita en el estacionamiento.

"La verdad es que me pilló todo de improviso (...) Siento el motor de un auto y miro de reojo, pero jamás pensé que alguien se acercaría tan rápido hacia donde estaba yo", partió relatando.

Sin embargo, cuando "La Leona" grababa un vídeo en sus redes sociales, el polémico personaje se acercó bruscamente en su vehículo, increpándola por sus dichos en su contra en el programa e intentando quitarle su teléfono.

"Se veía muy alterado (...) Creo que no se lanzó más encima y no me atropelló porque se dio cuenta de que estaba grabando. Si no hubiera sido por eso, mi perrita y yo habríamos sufrido una agresión terrible", declaró la exmodelo.

Finalemente, Barrientos afirmó que la irrupción de Ramírez "me dio miedo, fue realmente intimidante. No sabía qué podía pasar y por suerte logré salir del lugar con mi perra", sentenció.