"Carmen Tuitera" llegó a tribunales por demanda de Maripán: "No estoy dispuesta a ceder"

Carmen Castillo, conocida influencer y autora que usa el pseudónimo "Carmen Tuitera", concurrió a tribunales para "autonotificarse" de la demanda civil que en mayo pasado interpuso en su contra el seleccionado nacional Guillermo Maripán.

Según dio a entender, pese al tiempo transcurrido, nunca recibió formalmente la notificación respectiva, por lo que el trámite no pasaba de ser "un intento de intimidación".

"Me autonotifiqué, de una demanda civil interpuesta el 15 de mayo, que hasta la fecha no fui notificada y que me enteré por la prensa que Guillermo Maripán pedía 200.000.000 por su honra. No estoy dispuesta a ceder ante el intento de intimidación y revictimización judicial posterior a una querella por violencia de género en su contra, ejecutado mediante el uso abusivo del sistema judicial como herramienta de persecución. Bienvenido 2026", escribió en sus redes sociales.

Luego, consultada por una seguidora, Castillo explicó que fue personalmente al juzgado respectivo porque después "de intentar defenderme constantemente este año a amenazas por terceras personas a difundir conversaciones privadas de Guillermo Maripan y yo. El 15 de mayo ellos ingresan una demanda civil en mi contra argumentando que nuestra conexión era nula y que él no me pescaba".

"Me enteré de esta demanda por la persona que me amenazaba con chats entre nosotros dos. El 30 de mayo me avisa y recién el 4 de junio, la prensa oficial, saca la noticia con fuente: EFE ahí se me contó que me pedía 200 palos por su honra. Pero el juego mental es que nunca me notificaron, era para causarme miedo y que me callara. Y como no me callé, la tercera persona siguió con amenazas con pruebas que solo pudo haber alimentado Guillermo Maripán", detalló.

Luego, "espere todo el 2025 ser notificada y como no fui, yo misma me presenté a notificarme. Porque no tengo miedo y estoy 100% segura que esa demanda solo muestra una parte editada de lo que fue la realidad. Hemos trabajado meses en esto para responderla y debatir lo que ellos plantean. Sin miedo".

La demanda civil de Maripán fue la respuesta del actual jugador de Torino a la querella que Carmen Castillo interpuso en su contra, por delitos relacionados a la filtración de videos íntimos, grabados en el marco de una relación personal que mantuvieron.

Luego, en agosto, Maripán enfrentó una denuncia similar en España, donde una mujer acusó al seleccionado de la misma conducta ilegal.