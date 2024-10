Al Pacino revela que estuvo a punto de morir en la pandemia

El actor Al Pacino confesó que en 2020 casi pierde la vida después de contraer el Covid-19.

La revelación tuvo lugar en medio de una entrevista con el New York Times, en el marco de su próxima publicación de su libro de memorias, "Sonny Boy", el 8 de octubre.

"Lo que ocurrió fue que no me sentía bien, inusualmente mal. Tuve fiebre, me estaba deshidratando y todo eso. Así que pedí a alguien que me trajera una enfermera para que me hidratara", introdujo el actor de 84 años.

De pronto, la situación vital del intérprete de "El Padrino" empezó a empeorar. "Yo estaba sentado allí en mi casa, y me había ido. Así. No tenía pulso", relató Pacino. "En cuestión de minutos estaban allí: la ambulancia delante de mi casa", complementó.

"Había unos seis paramédicos en la sala de estar, y dos médicos, con unos trajes que parecían del espacio exterior o algo así. Fue impactante abrir los ojos y ver aquello. Todos me rodeaban y decían: 'Ha vuelto. Está aquí'", rememoró.