Andrés Caniulef cree que Neme no influyó en su salida de Mega: "Quiero estar en lo cierto"

El periodista Andrés Caniulef entregó detalles sobre su abrupta salida de Mega y descartó que su relación con José Antonio Neme haya influido en la decisión.

El comunicador estuvo en "Hay que decirlo" de Canal 13, donde aclaró dudas sobre el fin de su contrato con la estación. "Cuando a mi se me propone la decisión de salir, yo digo sí, creo que es lo mejor", relató Caniulef.

En su despedida de Mega agradeció especialmente a Rodrigo Sepúlveda y Karen Doggenweiler, con quienes compartió en "Ahora Noticias" y "Mucho Gusto", respectivamente. Sin embargo el coanimador de Karen, José Antonio Neme, no fue mencionado.

¿Mala onda?

Durante su paso por "Hay que decirlo", Caniulef fue consultado precisamente por su relación con Neme y la supuesta mala onda que existía entre ambos. "Durante mucho tiempo se habló que uno de los cortapisos para que tú pudieras desarrollarte completamente en 'Mucho Gusto', era una supuesta mala relación con Neme. ¿Es real?", le preguntó Cecilia Gutiérrez.

"Yo no tengo una mala relación con José Antonio Neme. Yo no siento que él haya sido, en ningún caso... Creo que de verdad, ninguno de nosotros está en condiciones de decir 'no quiero trabajar con él'. Creo que él tampoco tiene esa posibilidad ni tampoco creo que lo necesite", respondió Andrés Caniulef.

Luego señaló que "con él tengo una relación de trabajo" y cuestionó el hecho de que "le echan la culpa a José Antonio (de su salida de Mega)". "Quiero dejarlo súper claro: Yo entiendo, quiero y creo estar en lo cierto, que él no tiene nada que ver con esto", concluyó.