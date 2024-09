Antonio Ríos revela que se hizo la vasectomía "a petición" de sus 22 hijos

El cantante Antonio Ríos reveló que, a sus 70 años, se sometió a una vasectomía debido a la gran cantidad de hijos que tiene.

En conversación con Radio Rivadavia de Argentina, el artista contó que decidió realizarse este procedimiento, que le impide ser padre nuevamente, a petición de sus 22 hijos.

"Un día cuando puse en el grupo de WhatsApp que había aparecido otro hijo para que lo reconociera, mis hijos me dijeron: '¡Basta papá! ¡Hacéte una vasectomía, por favor!' Y así fue. Les hice caso y me la hice. Ya no hay riesgo de tener más hijos", relató.

Cabe mencionar que, al momento de hacer la solicitud, Ríos tenía 21 descendientes, pero luego de eso "apareció una nueva hija de 33 años para que la reconociera y así fue. Con ella sumó 22 hijos y a todos los amo profundamente", afirmó.

"El Maestro", que tiene una larga y destacada carrera en la cumbia, mantuvo cuatro matrimonios en simultáneo y es padre de 10 hombres y 12 mujeres, producto de esas y otras relaciones.