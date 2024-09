Apareció un supuesto hermano de Pampita: Se hizo prueba

El viernes salió a la luz que la modelo argentina, Carolina Adorhaín tiene supuestamente un hermano.

En paralelo al mediático escándalo de su separación con el político argentino Roberto García Moritán, fue revelado en el programa trasandino "A la tarde" que están en curso las investigaciones para dar con los orígenes del hombre Sergio Villamonte.

"Fue Sergio, se hizo el ADN pero ella lo hizo en Santa Rosa. Hay que esperar los tiempos de la justicia y si da, que es compatible, Pampita va a tener un nuevo hermano", explicó.

Mientras que otro periodista, Damián Rojo, complementó que Pampita "sabe del tema": "Se le pidió un ADN, que todavía no se hizo, ella no lo negó. La historia que tiene Sergio es que Antonia la llevó donde terminó viviendo, lo que no tiene claro es si lo llevó porque era su hijo o alguien se lo dio. Es lo que quiere averiguar".