"Apareció una luz": Rodrigo Muñoz revela cómo conoció a su nueva pareja

Tras su quiebre con matrimonial, el actor Rodrigo Muñoz presentó públicamente a su nueva pareja, quien es 20 años menor.

En conversación con LUN, el intérprete abordó su situación sentimental, luego de su ruptura con su colega Claudia Pérez.

"Apareció una luz", comentó el artista añadiendo que "las separaciones siempre son complicadas, son dolorosas. Yo llevaba muchos años, además, habíamos hecho una carrera juntos".

Muñoz, que reconoció haber pasado un difícil momento después de su separación, detalló llevar dos meses de pololeo con Cecilia Warner, cuya madre es una gran fanática de su trabajo.

"Nos conocimos porque la mamá de ella era fanática de los personajes que yo hacía y después ella también empezó a seguirlos y me escribió por Instagram cuando vio que yo me había separado. Empezamos a conversar y no nos separamos más", señaló.

Asimismo, el actor afirmó estar "muy enamorado", indicando que este nuevo romance lo ha ayudado a sanar luego de terminar con la madre de sus hijas.

"Me enamoré de esa sensación de que no tiene problema con el que dirán, que es desprejuiciada, que no tiene problema con la edad... eso me fue embalando. Es graciosísima, es muy divertida y además, es muy guapa", complementó.