Bombo Fica relató cuando estuvo a punto de morir por covid: "Miedo a cerrar los ojos"

En el último cçapito del estelar "Podemos hablar" emitido la noche de este viernes, el humorista invitado Daniel "Bombo" Fica detalló la angustiante vez que estuvo al borde de la muerte tras contraer covid.

Durante una sincera conversación con Julio César Rodríguez, Fica, además de comentar las graves complicaciones de salud que sufrió en un viaje a Europa, también entregó detalles sobre ese viaje a Cancún durante la pandemia, en pleno 2021.

"Fue asintomático, andaba con la familia. En ese momento la gente se moría. Por protocolo me tenía que quedar allá y mi familia se tenía que devolver", introdujo "Bombo".

"Decidí morirme ahí"

En ese sentido, el hombre de 60 años comentó que en esa instancia "tenía 14 días de cuarentena. Hasta el día 7 estaba bien, ahí me empezó una pequeña fiebre. Pero el día 8 ya tenía 39, me estaba doliendo el cuerpo.

"El médico me dice que este era el peak del covid. Me quedé tranquilo y al día siguiente fue peor, tenía 40 de fiebre", recordó.

"Me dolió todo, hasta las pestañas. Me metía en una tina con hielo para bajar la fiebre. El médico fue a verme y me dijo que tenían que entubarme. Le dije que no. Él me señaló que me iba a morir si me quedaba aquí".

Pero ante un eventual trágico final, Bombo Fica tomó la decisión de quedarse en el hotel y pasar sus últimos días ahí.

"Pensé que me iba a morir en cualquier lado, así que decidí quedarme en el hotel. Decidí morirme ahí... decidí llamar a mi compadre y le dije: 'me voy a morir'. Le conté todo lo que tenía que hacer, que tenía que decirle a mi familia que los amo y corté. Me acosté a esperar la muerte", comentó.

Bombo Fica develó a JC que "el miedo más grande que tenía era cerrar los ojos, porque pensé que no los iba a abrir más. Pensé que habían pasado dos segundos y despierto. Cacho que el color de la habitación no era la misma, no se sentía nada, no entendía, no me dolía nada".

"Me vino una sensación y dije 'me morí'. No quería mirar para atrás, porque iba a ver mi cuerpo en la cama. Y miro y no estaba muerto, me vino una sensación rara", dijo.

Finalmente, Fica se dio cuenta que su hora no había llegado, así que decidió salir a disfrutar la salida del sol a la playa durate la madrugada.

"Ahí le pedí perdón a Dios por los errores que había cometido. Me pedí perdón a mí mismo y me dio mucha alegría saber que tenía una nueva oportunidad. Quería estar con mis hijos, con mi familia, las cosas sencillas", señaló emocionado.