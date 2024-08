Carmen Gloria Arroyo aclaró rumores de maltrato laboral: "Fue una conversación de pasillo"

La abogada y conductora de TV Carmen Gloria Arroyo se refirió por primera vez a los rumores y supuestas denuncias por maltrato laboral al interior de su programa "Carmen Gloria a tu servicio".

De acuerdo al programa "Qué te lo digo", la abogada y la productora habrían recibido denuncias por, supuestamente, mantener un ambiente tóxico al interior del trabajo. Las acusaciones incluso llegaron a la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados, entidad que solicitó transparentar las medidas adoptadas.

Al respecto el Presidente del Directorio de TVN, Francisco Vidal, aseguró que "se han tomado decisiones, son de carácter reservado" y que Arroyo "está muy bien evaluada por nosotros y seguirá ahí".

La versión de Carmen Gloria Arroyo

Por primera vez Arroyo se refirió a esta polémica en "Pedro Pé", el programa de Youtube de Pedro Carcuro. "Nadie me ha preguntado mi versión, pero, sin embargo, me han condenado y se han mofado y me han calificado por suposiciones", comenzó diciendo.

Afirman que nuestro programa y yo en específico tengo acusaciones en el sindicato, aunque son aseveraciones distantes de la realidad. Durante los últimos siete años en TVN, nunca hubo, ha habido ninguna acusación ni denuncia en el sindicato, nunca", detalló.

En ese sentido Arroyo sostuvo que "lo que hubo fue una conversación de pasillo entre una ex trabajadora del programa, que ya no trabajaba en TVN, y un miembro del sindicato, que le dijo o comentó que el trabajo que hacíamos era estresante y era arduo. No eran actos de violencia, no eran actos de maltrato".

Tal como había dicho Vidal, la abogada confirmó que el canal investigó la situación y descartó la veracidad de las acusaciones. "Y no hay nada más. El equipo está trabajando feliz, contento, haciendo la pega, con muy buen rating", cerró.