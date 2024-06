Christina Applegate asegura que no disfruta vivir tras diagnóstico de EM

La actriz Christina Applegate entregó una profunda reflexión sobre su actual estado de salud, luego de que en 2021 fuera diagnosticada con escleroris múltiple.

La estrella de la versión original de "Casado con hijos" reveló que, desde que supo de su enfermedad, ha tenido que enfrentar un grave cuadro depresivo. "Una maldita depresión en la que no importa nada, una depresión que da un poco de miedo porque se siente fatalista, como si fuera 'el fin de'", aseguró en su podcast "MeSsy".

"No es que vaya a hacerlo, pero ahora estoy atrapada en esta oscuridad en la que no me había sentido en más de 20 años. Ya no disfruto vivir, ya no disfruto hacer cosas", agregó.

Finalmente Applegate señaló que comenzará a tomar terapia psicológica para enfrentar el cuadro depresivo y confesó que no lo había hecho por "miedo a llorar" y a verse vulnerable por su enfermedad.

En 2021 Christina Applegate fue diagnosticada con esclerosis múltiple, una enfermedad degenerativa que ha ido afectando poco a poco su movilidad.