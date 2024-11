Claudia Conserva llegó fracturada a votar

"Listo, voté". Así inició Claudia Conserva el relato de su día electoral, donde se le ve con una bota ortopédica y en silla de ruedas, a raíz de un accidente doméstico que terminó en una lesión grave.

La animadora contó que mientras movía el árbol de Navidad de su casa, junto a su marido -Juan Carlos Valdivia- "ocupé tanta fuerza que se cortó la cuerda y me fracturé el peroné".

"Me acordé de un post anterior donde decía que uno no sabe cuando no podrá moverse por eso había que aprovechar de hacerlo mientras se pueda...", agregó.

"Hoy, lo que más lamento es no poder hacer pilates...", dijo la otrora Miss 17, quien ha usado sus redes para también documentar su tratamiento contra el cáncer.