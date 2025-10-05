Claudio Michaux sufrió accidente en plena carretera: "Choqué en moto"

El comediante Claudio Michaux sufrió un accidente en moto esta semana, mientras circulaba por la carretera.

A través de Instagram, el encargado de los reacts de Chilevisión compartió un registro del momento, captado por un motociclista que iba detrás de él.

En el vídeo, se puede ver cómo una camioneta frena repentinamente, dejando al humorista sin tiempo para frenar y cayendo estrepitosamente de la moto.

"Choqué en moto, pero estoy bien", escribió al compartir el vídeo, dando las gracias a quien lo filmó por pasarle el clip.

Asimismo, el registro incluyó las reacciones de sus seguidores, quienes le escribieron mensajes como: "Ya pero ¿cómo está...la moto?", "Obligado a comprar un casquito nuevo y de pasadita, uno pa hombres", "Tío trate de no bajarse de esa forma de la moto, no la recomiendo", entre otros.