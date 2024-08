Confirmado: Jennifer López y Ben Affleck pondrán fin a su matrimonio

Después de una serie de especulaciones que circularon en los medios, fue confirmado que la cantante Jennifer López y el actor Ben Affleck ya no continuarán con su matrimonio.

Recientemente, trascendió que el actor de "Air" adquirió una casa en Los Ángeles para estar al lado de su exesposa Jennifer Garner y sus hijos, apuntan, y para poder ejercer mejor la co-parenternidad.

Si bien aseguran que ya existían discordancias anteriores en la relación, un nuevo emprendimiento de López de su línea de bebidas alcohólicas, Delola de López, lanzado en 2023, habría significado un punto de inflexión en su vínculo.

Fuentes declaran que el proyecto de López fue considerado "insultante y peligroso" por Affleck, quien ha luchado por años contra su adicción al alcohol y ha asistido numerosas veces a rehabilitación, según relató un amigo del actor a Daily Mail.

"La marca de bebidas alcohólicas de Lopez fue una de las cosas que colmó el vaso", aseguró la fuente anónima al tabloide británico. En tanto, otra fuente aseguró al mismo medio que "la campaña promocional de López se vio como un insulto personal".

"Obesesión por la fama"

Además, señalan a otras pero no menores causas diferentes del enfriamiento de la relación entre López y Affleck, quienes dijeron el "sí" julio de 2022 y que próximamente, presentarán sus papeles de divorcio.

El fracaso comercial del documental "J.Lo, This Is Me... Now: A Love Story", que exponía la vida privada de Affleck, aseveran que también contribuyó a debacle de su relación.

"No quería que su historia de amor fuera contada de manera tan pública", aseguraron al sitio. "Su obsesión con la fama se volvió demasiado para él", complementó otra fuente.

La nueva compra de una mansión en Beverly Hills también habría contribuido al debacle de su amor, debido a que fue considerada extremadamente cara por Ben Affleck.