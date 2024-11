Corte estadounidense rechazó apelación de Mane Swett para recuperar a su hijo

Un duro golpe ha recibido Mane Swett en medio de su batalla judicial para recuperar la custodia de su hijo Santiago, quien lleva más de un año viviendo junto a su padre en Estados Unidos.

De acuerdo a LUN, el segundo distrito sur de Nueva York rechazó la apelación interpuesta por la actriz para traer al niño de vuelta a Chile.

Tras la solicitud, presentada en mayo, los jueces escucharon a Richard Min, abogado de Swett, y a la representante legal de John Bowe, progenitor del menor, desacreditando el punto que cuestionó la opinión del pequeño: "Mantenemos a firme las razones articuladas por el Tribunal de Distrito en su opinión detallada y la orden dictada el 7 de mayo de 2024".

Asimismo, la justicia estadounidense apunta a que la intérprete no presentó la petición judicial para recuperar al niño en más de un año, señalando que la fecha de retención ocurrió el 8 de enero de 2023 y no el 26 de febrero del mismo año, día en el que el escritor informó a la artista que su hijo no regresaría.

Si bien, el citado medio señala que es posible hacer una nueva apelación, esta podría hacerse a través de la Corte Suprema, aunque no es una instancia segura ya que eligen los casos que ven y no son muchos al año.