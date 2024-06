Coté López afirmó que se separó definitivamente de Luis Jiménez

Solo semanas después de conocerse la reconciliación, finalmente María José "Cote" López y Luis "Mago" Jiménez se separaron sin "vuelta atrás".

La propia López había dicho a fines de 2023 que se había reconciliado con Jiménez solo un mes después de que se había informado su separación tras 18 años.

Ahora, en medio de una disputa familiar, López fue consultada en Instagram si se había separado del ex futbolista: "Creo que el 90% de las preguntas son acerca de lo mismo, como dije hace unos días, no me interesa fingir una vida feliz que en este momento no existe".

"Y siempre voy con la verdad (al menos lo que más puedo). Sí, mi gente, estamos separados hace dos semanas y esta vez no habrá vuelta", expresó López.