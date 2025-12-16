Dani Ride asegura que fue agredido en la calle: Apuntó a resultados de la elección presidencial

El cantante Dani Ride denunció haber sido víctima de una agresión en la vía pública, la cual está supuestamente ligada a los resultados electorales del pasado domingo, en los que José Antonio Kast fue electo como el próximo presidente de Chile.

"Me acaban de escupir en la calle, en la cara. Literal escupos en la cara", señaló el artista en un video donde aparece visiblemente afectado por la situación.

"Fue de la nada, porque si. Porque me veo como me veo, de seguro, ¿no?", agregó el exrepresentante de Chile en el Festival de Viña del Mar, haciendo referencia a su identidad de género.

"Imbéciles de mierda, cómo mierda se les ocurrió votar una hueá tan tonta", concluyó, relacionando su agresión directamente con el triunfo electoral de Kast. "Votaron esto, sembraron odio", agregó en un texto junto al video.

"Un enfermo que gritaba hueás evangélicas me escupió mientras caminaba por Santiago Centro... Si matan a un gay, un trans, un indígena será por culpa de quienes votaron por el odio", agregó el músico.