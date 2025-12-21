Dani Ride y polémica con Kast: "No me escupió en la cara, pero sí me atacó directamente"

El cantante Dani Ride abordó el ataque que sufrió hace unos días, donde apuntó a los resultados de las elecciones presidenciales.

Fue el pasado lunes que el artista nacional fue agredido por un predicador evangélico en pleno centro de Santiago, recibiendo un escupo en la cara sin provocación aparente mientras él caminaba por la calle.

Minutos después de la agresión, el exYingo compartió un vídeo relatando el hecho, vinculándolo con el triunfo de José Antonio Kast: "Imbéciles de mierda, cómo mierda se les ocurrió votar una hueá tan tonta (...) Votaron esto, sembraron odio".

Dani Ride revive polémica con Kast

En conversación con La Voz de los que Sobran, el músico recordó su paso por el Festival de Viña -donde representó a Chile en la Competencia Internacional con la canción "Infernodaga"-, participación que fue polemizada por el Partido Republicano.

"Hay gente que me dice: '¿Kast te escupió en la cara?'. No, Kast no me escupió en la cara, pero me atacó directamente cuando yo estuve en el Festival de Viña del Mar, con su partido político", señaló, aludiendo a las críticas del presidente electo, que calificó el tema como "un sacrilegio" y "un insulto a nuestra cultura".

Además, el intérprete reveló que pudo anticipar la polémica debido a que en ese entonces, se encontraba trabajando en el Congreso como asesor territorial de la diputada Claudia Mix, donde le advirtieron que desde la derecha se buscaba instalar un conflicto político en torno a su participación artística.

"Me dijeron literalmente que era el Partido Republicano quienes estaban armando esto", afirmó, agregando que con el tiempo confirmó que existía una intención de "usufructuar" su presencia en el certamen con fines políticos.

"Entonces sí, fui atacado directamente. Me acusaron de blasfemo por una canción que se llama Infernodaga", cerró Ride.