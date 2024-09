Daniel Fuenzalida recordó a su fallecido padre: dedicó un emotivo mensaje en su memoria

A un año del fallecimiento de su papá, el animador Daniel Fuenzalida compartió tiernas fotografías en blanco y negro para recordarlo y honrar su memoria.

Mediante su propia cuenta de Instagram, Fuenzalida rememoró esta importante fecha acompañado además de un emotivo texto en el que se dirige a él.

"Hace un año una parte de mí se apagó, te fuiste sin avisar y de repente. Ha sido un año que te he extrañado mucho papito, sobre todo para contarte lo bien que estoy, lo contento (que estoy)", introdujo el exHuevo.

"Todo lo que me ha pasado este año, me gustaría contártelo, pero a veces pienso '¿para qué?'. Si tú junto a la mamá han hecho todo para que ocurra lo que está pasando. Desde dónde estés me sigues apoyando una y otra vez", complementó el animador de "Ahora Caigo".

Fuenzalida agregó "no tengo palabras ni sentimiento para agradecer, solo mi compromiso que jamás te olvidaré y que tú estás viviendo en mí. Gracias Papá por tanto, incluso en tu partida hace un año desde el lugar que estés lo sigues haciendo. Te amo...(1941-2023)", cerró.