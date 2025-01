Daniel Fuenzalida se fue de vacaciones con "inseparable" conductor de aplicación

Un viaje casual en Uber terminó en una gran amistad para el animador de "Ahora Caigo", Daniel Valenzuela, quien se fue de vacaciones con Claudio Pizarro, conductor de aplicación que conoció en 2018 con el que terminó generando un importante lazo.

A través de redes sociales, el "exHuevo" ha compartido sus experiencias en Brasil junto al "Viejo del uber", a quien conoció de casualidad hace siete años, cuando tomó un auto que era conducido por Pizarro, en ese tiempo de 73 años.

"La primera vez que me subí a su auto me contó un chiste muy fome, tan fome que me dio risa. Luego yo le conté otro, y así comenzamos a conversar", relató el rostro de televisión a Las Últimas Noticias.

Durante el viaje, Pizarro le compartió aspectos de su vida, como su lucha para superar el cáncer en tres oportunidades y la motivación que tenía para trabajar como conductor: llevar de vacaciones a su familia.

"Eso, junto con su historia de vida, me impresionó mucho. Fue imposible no pedirle su número y volver a llamarlo para viajes directos", apuntó.

Esa amistad comenzó a consolidarse hasta la muerte del padre de Daniel, con ello "nos hicimos inseparables", confesó.

"Estuvo todo el tiempo conmigo, incluso íbamos a su casa a ver partidos de Colo-Colo. Cuando tuve situaciones complicadas, le decía: 'Viejo, juntémonos a un café', y ahí estaba. Es un apoyo constante", afirmó Valenzuela.

Dado lo anterior y los años de amistad, el animador decidió invitar al "Viejo" de vacaciones, especialmente a Porto de Galinhas, donde viajó en 2019 con sus padres antes que fallecieran.

"Siempre quise volver, pero esta vez con alguien que también es parte importante de mi vida, y lo concreté con Claudio", expresó, y complementó que "me gusta relacionarme con personas mayores. Escucharlas siempre tiene algo especial, y ha sido muy grato porque hablamos de temas profundos, como su relación con sus hijos y la mía con mi hija".

Por su parte, Pizarro expresó que el cariño es mutuo y afirmó que "el Huevo me apaña muchísimo, me trata casi como su papá, y conmigo es muy cariñoso. Me siento muy cómodo con él. Este viaje ha sido buenísimo, una experiencia inolvidable".

