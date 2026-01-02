Daniela Aránguiz confirma divorcio con Jorge Valdivia después de cuatro años separados

La panelista televisiva Daniela Aránguiz confirmó la firma de su divorcio con el exfutbolista Jorge Valdivia, trámite que puso fin formalmente a su vínculo matrimonial tras casi cuatro años de separación, en un procedimiento concretado el pasado jueves en un tribunal de familia del sector oriente de Santiago, detalló La Hora.

Aránguiz se refirió al tema en el programa "Sígueme", de TV+, donde explicó: "Estamos separados, y vamos a cumplir cuatro años así. Esto fue como una montaña rusa: pasamos del odio, a apoyarnos, a estar ahí el uno para el otro. Hoy, lo único que quiero para el resto de nuestras vidas es que seamos buenos papás".

La exmodelo detalló que: "Teníamos que cerrar un ciclo: administrar sus cosas por un lado, las mías por otro, y separar las aguas. Pero siempre va a haber cariño, y siempre vamos a ser familia por nuestro hijo. De corazón, le deseo lo mejor y ojalá que en el futuro tenga una vida bonita".

Respecto del trámite legal, Aránguiz explicó: "La firma fue la semana pasada: firmamos los dos. Esta semana, ayer creo, estuvieron Claudio y Karen como testigos", precisando que Claudio Valdivia actuó como testigo de Jorge Valdivia, mientras que Karen, amiga cercana, lo hizo por ella.

A ello agregó: "Firmé muy tranquila, muy decidida y muy feliz. Por fin apaciguamos las aguas, hay paz y ya no nos odiamos". Luego, bromeó diciendo: "Yo lo único que le voy a decir, chiquillas, es que lo dejé seco".

100% libre

Finalmente, Daniela Aránguiz abordó su situación sentimental actual con José Manuel "Cuco" Cerda: "Era algo que me pesaba mucho, sobre todo por la relación que tengo ahora. Estar casada legalmente era un tema. Creo que es rico sentirse cien por ciento libre".

Aránguiz cerró: "Llevo siete meses y estoy muy contenta. Es una persona que me hace muy bien, es entretenido. Sé que quizá no le va a gustar mucho, pero creo que es bueno que se sepa que estoy divorciada: es parte de mi historia y de mi vida."