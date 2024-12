Daniela Aránguiz llegó a la cárcel de Rancagua para visitar a Jorge Valdivia

En vísperas de Navidad, Daniela Aránguiz sorprendió al visitar a su expareja Jorge Valdivia, que se encuentra en prisión preventiva por dos delitos de violación.

La tarde de este martes, el programa de Canal 13 "¡Hay que decirlo!" captó a la exchica Mekano saliendo de la cárcel de Rancagua, donde llegó para ver al padre de sus dos hijos y si bien, evitó hablar con la prensa que se encontraba en el lugar, se tomó fotografías con algunas personas.

Previamente Aránguiz, quien actualmente es panelista de "Only Fama", declaró que no había visitado al exjugador de Colo Colo en prisión ya que "ir a visitar es algo complicado".

"A mí me pidieron por favor, me mandaron a decir que yo no fuera a exponerme a eso, porque es algo súper denigrante, y es súper fuerte cómo te revisan", explicó en aquella ocasión.

Por su parte, el comentarista deportivo ingresó a prisión por primera vez el 22 de octubre, recibiendo arresto domiciliario nocturno 13 días más tarde.

Sin embargo, el exseleccionado nacional regresó a la cárcel semanas después y si bien, la defensa presentó un recurso de amparo para volver al arresto domiciliario, este fue rechazado por la Corte de San Miguel.