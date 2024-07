Daniela Nicolás reveló cómo comenzó romance con su vecino

La comunicadora y exMiss Chile, Daniela Nicolás, desclasificó la curiosa manera en la que comenzó a salir con su vecino.

Nicolás, quien ya lleva tres meses saliendo con su ahora pareja, relató detalles de la situación a Eva Gómez en Agricultura TV, y comentó que fue un amigo de ella quien la alentó a conocer al sujeto en persona.

En medio de la conversación con Eva, Daniela comentó que el misterioso hombre se la jugó al enviarle un ramo de flores con una carta.

¿Cómo Daniela Nicolás conoció a su nueva pareja?

Fueron tiempos difíciles para la influencer y también actriz, con un cáncer cervicouterino ya superado, además de haber sufrido la fractura de una costilla, la que obligó a dejar el programa "Aquí se baila".

Ahora la vida le sonríe a la mujer de potentes ojos azules, ya que además de haber sorteado las dificultades de la vida ahora encontró el amor, algo quien aseguró no estaba buscando.

"Hace muchos años que no estaba así de feliz", comentó a Gómez en ese entonces, y más recientemente entregó los pormenores de lo comentado en charla con LUN.

Sobre el episodio del ramo de flores, Nicolás aseguró que pensó que "era broma". "Jamás me lo hubiese esperado, no tenía idea. Luego supe que se consiguió el número de la productora del programa. Yo ni siquiera le comenté que iba a ir. Fue jugadísimo", observó.

"Vivimos literalmente al frente"

Es que Daniela comentó que en un princpio ella no buscaba estar en una relación. "Un amigo en común me dijo que lo añadiera a Instagram y que seguramente nos podríamos gustar, debido a que tendríamos un buen match", explicó.

"Cara de palo le escribí por esa red social y tuvimos una cita a ciegas. Sólo sabía su nombre", dijo y agregó que "la primera vez que salimos, tuvo que venir una amiga a mi casa porque yo insistía en que no quería conocer a nadie, además no me sentía preparada", añadió.

A pesar de sus reticencias, aceptó la invitación a comer sushi para verse por primera vez. "Por coincidencia, es mi vecino, vivimos literalmente al frente. Es chistoso porque vi que sacó el auto y salí", contó.

"Finalmente, fuimos a un restaurante al lado de la casa. Podríamos haber ido caminado, pero él estaba mal de la espalda y yo recién operada", rememoró Daniela Nicolás.