Defensa de Parived niega investigación por estafa: "No tenemos información ni antecedente alguno"

Luego de que se indicara que Parived y Tonka Tomicic podrían estar siendo investigados por una presunta estafa, la defensa del consejero espiritual negó el hecho.

En un comunicado, su abogado afirmó que "mi representado y esta defensa, no tenemos información ni antecedente alguno sobre una investigación seguida en Estados Unidos en su contra", esto tras una acusación de una periodista.

Asimismo, el defensor afirma que la ex pareja de Tomicic "no ha realizado ningún negocio en Estados Unidos, no ha tenido una sociedad o relación comercial ni actividad económica alguna en Estados Unidos y no posee bienes en dicho país".

"Nos parece grave entregar información y afirmar la existencia de una investigación, la que afecta la honra de mi representado, sin señalar su procedencia ni acompañar antecedentes de esta supuesta investigación, lo que nos impide poder defendernos o realizar descargos", expresó el abogado.