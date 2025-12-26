Defensa de Sean "Diddy" Coms cuestiona su sentencia y solicita su liberación inmediata

Los abogados del rapero estadounidense Sean "Diddy" Combs solicitaron al tribunal federal de apelaciones de Nueva York su liberación inmediata, tras la condena de 50 meses de prisión que cumple actualmente por cargos relacionados con transporte para ejercer la prostitución.

En la apelación presentada esta semana, la defensa también pidió que, en caso de no concederse la libertad, se reduzca la sentencia, al considerar que el castigo impuesto fue excesivo, sosteniendo que el tribunal se apartó del criterio habitual aplicado en casos similares dentro del sistema judicial federal.

El documento, de 84 páginas, fue revisado por Variety y firmado por la abogada Alexandra A.E. Shapiro, quien acusó al juez Aran Subramanian de haber actuado como un "decimotercer miembro del jurado".

La defensa argumenta que el magistrado desafió el veredicto al concluir que Combs "coaccionó, explotó y obligó a sus novias a mantener relaciones sexuales" y que lideró una conspiración criminal, pese a que el jurado no avaló esas conclusiones.

"Los acusados suelen ser condenados a menos de 15 meses por estos delitos, incluso cuando hay coacción, algo que el jurado no encontró en este caso", se lee en la apelación.

Segunda oportunidad

Combs fue condenado en julio por dos cargos de transporte para ejercer la prostitución y absuelto de los delitos más graves de conspiración para cometer crimen organizado y tráfico sexual, que contemplaban penas considerablemente más altas.

Al dictar sentencia en octubre, Subramanian señaló que la violencia previa del artista influyó en su decisión, citando un video de 2016 en el que Combs agredió a su entonces pareja, Casandra "Cassie" Ventura.

"El mismo poder que usaste para lastimar a las mujeres puedes usarlo para ayudarlas", le dijo el juez. "Cuento contigo para que aproveches al máximo tu segunda oportunidad".

Actualmente, Combs cumple su condena en la prisión federal Fort Dix, en Nueva Jersey, con una fecha de liberación prevista para mayo de 2028.