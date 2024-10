Delfina Guzmán vuelve al teatro a sus 96 años: Tendrá obra junto a su hijo

La actriz Delfina Guzmán volverá a actuar sobre un escenario a sus 96 años y de la mano de su hijo, Juan Cristóbal Meza.

Ambos encabezan la única función de "Ciudad", una obra de carácter musical que cuenta la historia de Santiago y que sumará un nuevo hito a la trayectoria de Guzmán.

"El contacto con el público es algo que me hace muy feliz, y mientras tenga la oportunidad y la posibilidad de hacerlo, voy a seguir. Esto, al menos mientras yo misma me aguante, ya que a veces me veo en la televisión y me digo: ´ya Delfina, ándate', pero parece que no que no me quiero ir", relató la experimentada intérprete.

Esta será la primera obra de Delfina Guzmán tras su trabajo en "Historia De Amor Para Un Alma Vieja" de 2022.

"Ciudad" se podrá ver en una exclusiva función este viernes 11 de octubre en el Bar Inglés Casa Tudor de Talagante. Entradas a un valor de $15.000 en Vesti.