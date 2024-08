Denise Rosenthal recuerda angustiante momento junto a su padre contagiado con Covid-19

Este viernes se estrenará un nuevo capítulo de "De tú a tú" conducido por Martín Cárcamo, donde la cantante chilena Denise Rosenthal será la próxima invitada.

La intérprete de "Lucha en equilibrio" abordará en el espacio de Canal 13 temas relacionados a su carrera, así como aspectos más personales de su vida, como los angustiantes momentos que vivió junto a su padre, Christian, en pandemia.

"Tenía dos de las tres vacunas pero me pegó fuerte", mencionó el progenitor de la artista en un adelanto del episodio.

En ese sentido, Rosenthal detalló los minutos de terror que vivió luego de que el hombre contrajera Covid-19 y en un principio, se negara a acudir a servicios de urgencia.

"Yo tenía una amiga doctora y me decía que si estaba saturando bajo 80 me lo llevara altiro a la clínica. Lo vi que estaba en 82, 81, le dije que nos fuéramos igual, pero el viejo es porfiado y no quiso, y dejaron pasar la noche. Yo dormí con el corazón en un hilo porque intuía que no venía bien", comentó.

La artista agregó que ella fue la que tomó la decisión de finalmente enviarlo a la clínica, después de que la ambulancia que llamó se negara a hacerlo.

"Llegó a saturar 60 y me dijeron que mejor lo dejaban aquí. Pero corté el queque y me lo llevé yo mejor a la clínica, sino se iba a morir. Y estuvo 8 días entubado", recordó Denisse Rosenthal.