Director de "Yo, robot" acusa a Elon Musk por "robarle" sus diseños

El director de la película de ciencia ficción "Yo, robot", Alex Proyas, denunció a Elon Musk por presuntamente robarle sus diseños para una nueva línea de robots Tesla.

La semana pasada, Musk y Tesla presentaron dos nuevos prototipos de vehículos de conducción autónoma: el Cybercab y el Robovan, en un acto titulado "We, Robot", nombre que se asemeja casi completamente al del filme de 2004.

En la instancia, las creaciones de inteligencia artificial a cargo de Elon Musk servían atendían a los presentes sirviendo bebestibles.

Proyas, de nacionalidad australiana, se enteró de la presentación y posteriormente hizo una publicación en la red social X (exTwitter), de propiedad del tambien fundador de SpaceX.

En el post, el director comparó ambos diseños, el de los robots de su película con los tres que fueron presentados por Tesla en el evento. "Oye Elon, ¿puedes devolverme mis diseños, por favor?", escribió.

Hey Elon, Can I have my designs back please? #ElonMusk #Elon_Musk pic.twitter.com/WPgxHevr6E