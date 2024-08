Doctora Cordero lamentó distanciamiento con Pamela Díaz

La doctora María Luisa Cordero entró en detalles acerca del alejamiento con Pamela Díaz, a quien le tiene mucho respeto y admiración.

En conversación con el programa "Que te lo digo" de Zona Latina, comentó qué es lo que pasa con "La Fiera", que ahora prefiere mantener distancia con la Diputada de la República.

"A mí me detesta con justa razón, porque yo dije una indiscreción una vez", confesó Cordero, quien trabajó con Díaz en la obra "Las indomables" de Paty Maldonado.

"Yo trabajé con ella en Las Indomables, es lo más buena compañera de trabajo que te puedas imaginar. Ella decía: 'Doctora, le pedí una paila de huevos para que comamos a medias'", rememoró la psiquiatra.

Si bien la Doctora Cordero no ahondó en el motivo del distanciamiento, se presume que tiene que ver con la hija mayor de la modelo y animadora.

En ese sentido, la mujer de 81 años manifestó "yo tengo puras buenas palabras de halago para Pamela" y agregó "ella no me saluda, y tiene razón, porque tiene una herida conmigo. Me alegro tanto por el éxito que tiene, porque ella es muy aperrada.

"Yo me saco el sombrero, Pamela representa todas esas cosas que yo, como mujer mayor y psiquiatra, valoro en las mujeres", complementó Cordero, además de enlistar cualidades positivas de la expareja de Jean Philippe Cretton.

"Es trabajadora, buena persona, solidaria y simpática. Tengo muy buenos recuerdos de ella", cerró.