"Don Mañas": anuncio de Adam Levine se llena de recetas chilenas

A incios de la semana, Adam Levine, vocalista de Maroon 5, asistió al programa de Jimmy Fallon "The Tonight Show", donde confirmó que la banda lanzará su octavo álbum de estudio este 2025.

Sin embargo, el vídeo del anuncio- posteado por la cuenta de Instagram del talk show, en colaboración con el artista- no tardó en llenarse de mensajes de usuarios chilenos.

"Solo vine a ver si estábamos todos, y veo que no me equivoqué", "¿Estamos todos los chilenos, verdad?", "Hola po, collar de melones" y "Mínimo la nueva canción sea sobre sopaipas", fueron algunos de los 6 mil comentarios, donde destacaron recetas, letras de canciones chilenas y referencias a su desastroso show en Viña 2020.

En tanto, el comediante Pedro Ruminot, que se refirió al cantante en su reciente paso por por la Quinta Vergara, también se sumó a los troleos: "The Mañas on tour", escribió el humorista, acumulando más de 9 mil me gusta.

Asimismo, algunos usuarios se refirieron a Fallon y lo extrañado que debe estar al recibir una ola de mensajes en español.

Cabe mencionar que, tras los troleos que recibió por su controversial show en el certamen viñamarino, Levine mantiene restringida la sección de comentarios.