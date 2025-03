Drake Bell revela que recibió disculpas de quienes apoyaron a su abusador

Drake Bell ha recibido mensajes de personas que escribieron cartas de apoyo a Brian Peck, su exmanager y coach de diálogo, tras revelar en el documental "Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV" que fue víctima de abuso sexual durante su infancia.

En el documental, Bell se identificó por primera vez como el adolescente anónimo cuyo testimonio llevó al arresto y condena de Peck en 2004. Durante el juicio, más de 40 personas, incluyendo actores como Taran Killam, James Marsden, Will Friedle y Rider Strong, respaldaron a Peck con cartas de apoyo.

En una entrevista con PEOPLE, el actor mencionó que algunos de quienes escribieron esas cartas se han acercado para disculparse, afirmando sentirse "engañados" y "avergonzados". Según Bell, los mensajes incluían frases como: "Me mintieron por completo. Nunca habría escrito esa carta si hubiera sabido la verdad".

Will Friedle y Rider Strong, estrellas de "Boy Meets World", se disculparon personalmente con Bell. En su podcast "Pod Meets World", Friedle declaró: "Estábamos en la sala del tribunal del lado equivocado. Él nos volvió en contra de la verdadera víctima".

Un año después del estreno del documental, Bell afirma sentirse más ligero, pero reconoce que el trauma "siempre estará ahí". El actor compartió que ha encontrado consuelo en su círculo cercano, la terapia grupal, su fe y su rol como padre.

En una entrevista con Mayim Bialik, Bell reveló que, en ocasiones, en lugar de recibir solicitudes de fotos, las personas se acercan para compartir sus propios testimonios personales, inspirados por su historia. Él describió esta reacción como "algo que nunca me habría esperado".

A pesar del progreso, Bell admite le sigue impactando que todos conozcan sus secretos. Aún así, valora que sus fans hayan redescubierto su música, encontrando un significado más profundo en letras escritas durante sus momentos más oscuros.