El dramático relato de Julia Fernandes: Contó su verdad del accidente con Ignacio Lastra

"Yo nunca tuve tanto miedo como en ese momento", así definió Julia Fernandes los instantes previos al fatídico accidente automovilístico que sufrió en 2017 junto a Ignacio Lastra, chico reality que quedó con el 90% de su cuerpo quemado.

La modelo brasileña dio una nueva entrevista contando su verdad a Lisandra Silva, en el podcast "Openmic". Allí reveló que esa noche estaban discutiendo, después de haber terminado varias veces su relación de pareja.

QUE FUERTE LO QUE CONTÓ LA JULIA SOBRE EL ACCIDENTE CON EL IGNACIO LASTRA



CONTÓ ADEMÁS QUE NUNCA QUISO HABLAR DE ESTO POR MIEDO QUE EL SE SU!C!DARA pic.twitter.com/q7mLfbzVjF — ☁️ (@sapphic_dumps) July 17, 2024

De acuerdo con su testimonio, Lastra conducía bajo los efectos del alcohol y superó una velocidad de 200 kilómetros por hora. Además, se pasó varias luces rojas a modo de amenaza contra ella.

La versión de Julia Fernandes sobre el accidente con Ignacio Lastra

Julia Fernandes dijo haber sido víctima de agresiones verbales por parte de Lastra. "No le gustaba que yo saliera, no le gustaba que yo hiciera eventos. De hecho, la pelea del día del choque fue porque yo quería hacer un evento y a él no le gustaba porque 'era de putas'. Ese día pasó que estábamos tratando de volver", relató.

Tras la discusión, ella se fue del lugar. "Agarré mi teléfono, llamé a un Uber, lo miré y le dije 'esta es la última vez que me vas a ver en tu vida'", contó la modelo.

Sin embargo, mientras ella esperaba al conductor, Lastra se subió a su automóvil y ella prefirió acompañarlo para que no le pasara nada.

"Le digo 'ahora vamos a tu casa. Yo voy a agarrar las cosas que tengo en tu departamento, que era como una bolsa chica. Y de ahí nunca más nos vamos a ver ni hablarnos y eso va a ser lo mejor para nosotros'. Él dijo '¿ah sí?' y empezó a acelerar", narró Fernandes.

En el trayecto siguieron discutiendo y, según Fernandes, él empezó a acelerar constantemente: "Yo decía 'Nacho, para de acelerar, porque tú sabes que no va a pasar nada, tú no me asustas más'. Pasa la primera roja y empezó a acelerar más. Cuando pasa la tercera roja, y estábamos a más de 200 por hora, yo vi que la cosa era seria. Fue cuando yo empecé a implorar por mi vida".

"Me costó seis años hablar de ese tema (...) Tuve que aguantar durante seis años, todas las personas me juzgaron y me culparon por algo que yo no hice. Hasta hoy yo vivo con eso, las personas me culpan. Dicen: '¿Cómo puedes sobrevivir? Quemaste a una persona'. ¿Cómo yo quemé a una persona?", sostuvo.