El especial regalo de cumpleaños de Priscilla Vargas que sorprendió a Repenning

Este sábado, el conductor José Luis Reppening cumplió 47 años, y el presente lunes, fue celebrado en el estudio de "Tu día" por sus compañeros.

Todo comenzó cuando su colega Priscilla Vargas interrumpió el informe del tiempo para darle un regalo a "Repe",

"Nosotros queremos que se vea cada vez mejor con el paso de los años", adelantó ella antes de entregarle a José Luis una manta de diferentes colores.

Mientras, una divertida gráfica en pantalla acompañó el momento, con caricaturas del periodista y en el fondo escrito "feliz cumpleaños".

Posteriormente, José Luis Repenning recibió diferentes obsequios por parte del equipo, como una polera y un vinilo de una de sus bandas favoritas, Pearl Jam, junto a una tornamesa para reproducir la música.

"Si tengo que hacer un regalo, no se me habría ocurrido regalar esto que me encanta. Se pasaron. Muchas gracias equipo", agradeció "Repe".