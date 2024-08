El mea culpa de Javiera Contador tras su paso por Viña: "Hice un mal trabajo"

La abucheada presentación que Javiera Contador brindó en la edición de este año en el Festival de Viña sigue dando de qué hablar, en este caso la actriz y humorista continúa reflexionando sobre su desafortunada rutina de comedia.

En conversación en el podcast "Más que titulares", la mujer de 50 años analizó los posibles motivos que desencadenaron el triste desenalce, entre ellos de la producción del certamen así como la calidad de lo que tenía preparado.

"He tenido el lado bueno y el malo de Viña, y ha sido parte de la vida. Pero siento que yo hice un mal trabajo, si lo tengo súper claro", admitió Contador.

"No haber tenido algo para entregarle a Andrea Bocelli"

La exanimadora de "Mucho gusto" aseguró, en primer lugar, que en aquella oportunidad esta enfrentada a un hostil "monstruo".

"A mí me pasó que el escenario estaba demasiado adverso, que el público realmente no quería que uno se subiera a ese escenario desde antes"."Entonces, yo siempre supe que, a lo mejor, tu trabajo podía no ser bien recibido", menifestó

En esa línea, Javiera añadió "no sé qué se hacía (en ese momento), a lo mejor si me hubiera parado a decir 'pucha, perdonen, yo en estas condiciones no lo puedo hacer porque creo que no lo quieren y yo tampoco no lo voy a poder hacer'".

"No tuve esa claridad, evidentemente, siento que fue súper abrupto", declaró, y además de su mea culpa en relación a su propio desempeño, también arrastró responsabilidad al evento. "Lo pude hacer mucho mejor, seguramente, sí (...) la producción lo podría haber hecho mucho mejor, seguramente, sí".

Igualmente lamentó "no haber tenido algo para entregarle a Andrea Bocelli con ese nivel de espectáculo, con lo que la gente quería".

"Pero son puras especulaciones, pasó lo que pasó. Fue súper penca, triste. Llorar sobre la leche derramada tampoco sirve de mucho, pero ya está", puntualizó Javiera Contador.

Para cerrar, englobó su perspectiva sobre el asunto. "Creo que, evidentemente, podría haber hecho un trabajo mejor y que la gente se merecía un mejor show, pero yo también siento que me merecía mejores condiciones para poder brindar un show así, y eso sí que lo aprendí".