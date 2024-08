El mítico Chuck Norris sorprendió en redes levantando casi 250 kilos

El emblemático Chuck Norris sorprendió en redes sociales al subir un video levantando alrededor de 247 kilos para despedir el verano norteamericano.

"Se rumorea que cuando termino mi entrenamiento, las pesas tienen que tomar un descanso", bromeó el mítico actor a los 84 años.

La hazaña no dejó a los usuarios indiferentes, quienes postearon sus mejores comentarios. "La gravedad se rinde para que Chuck levante el peso que quiera", "Chuck Norris no calienta, las pesas se ponen frías", "Chuck Norris no levanta las pesas, las pesas se levantan para Chuck Norris", fueron algunos.