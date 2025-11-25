"El viaje más lindo": Tita Ureta anuncia que será madre por primera vez

La animadora y deportisa Isidora "Tita" Ureta confirmó que será madre por primera vez junto a su esposo, el skater Spiro Razis.

A través de redes sociales, el rostro de Mega compartió la noticia junto a postales donde aparece mostrando su abultado vientre y cargando una tabla de surf: "Estoy emprendiendo el viaje más lindo y desafiante", escribió en el pie del posteo.

Además, en conversación con la revista Caras, la periodista afirmó que "la maternidad no me va a quitar la libertad".

"Quiero que el día de mañana mi futuro hijo o hija se sienta orgulloso de que su mamá siguió trabajando, que fue guerrera, que siguió sus sueños", declaró la comunicadora.

Bajo esta línea, la también influencer se sinceró sobre sus temores, como enfermarse igual que su madre, fallecida por un agresivo cáncer de mama cuando la comunicadora tenía 3 años: "Tuve miedo de no quedar. Con el paso del tiempo me lo cuestioné: hoy en día vas a un ginecólogo y ya te mandan automáticamente al especialista en fertilidad. Yo ya había tenido pólipos, venía asustada por la historia de mi mamá", declaró.

Respecto a su marido, con quien se casó en 2022, Ureta señaló que "tiene 49, va a ser papá con 50. Mi papá fue papá a los 45 conmigo. (...) Él quería ser papá hace rato. Él está feliz, es el más emocionado de todos".