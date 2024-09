Eliana Albasetti armó una fonda vegana en su santuario animal y abrazaron vacas

La actriz argentina Eliana Albasetti armó una fonda en su santuario animal para celebrar las Fiestas Patrias e hicieron el choripán vegano más largo del mundo, además de abrazar vacas.

El Santuario Empatía, fundado hace un año por Albasetti en la Región Metropolitana, es un recinto dedicado a acoger, proteger y rescatar animales sobrevivientes de las empresas destinados al consumo humano, además da la posibilidad a las personas de apadrinar a uno de ellos.

Según consignó Las Últimas Noticias, la fundación realizó una fonda vegana abierta al público para celebrar el 18 de septiembre con la finalidad de recaudar fondos.

De esta forma, buscaron romper el récord con el chorizo vegano más largo del mundo, de 7 metros, el que fue cocinado en un pan de la misma medida. La receta estuvo a cargo de Doña Rosita, quien detalló que "nuestros productos, sobre todo el choripán, es proteína de soya texturizada".

"El chorizo tiene harto ajo, orégano, comino, ají de color y lo típico que tiene un producto como éste, de carne, pero basado en proteínas vegetales. Su contenido es alto en fibra, proteínas y fortificado en vitaminas D, B y minerales como calcio, hierro y zinc", explicó Rosa Castillo a dicho medio.

"En vez de tener un rodeo, tuvimos acaricia a las vacas"

Asimismo, su fundadora señaló que "estoy feliz con lo que hicimos. Es realmente lindo, porque la gente conoció el lugar y les hicieron cariño a los animales. Fue muy familiar y bonito. Hicimos juegos chilenos, pie de cueca y en vez de tener un rodeo, tuvimos acaricia a las vacas".

Albasetti precisó que la actividad reunió a 20 personas y, más los participantes del santuario, sumaron 30. "La gente pudo compartir con los animales y por eso fue más reducida la asistencia de público, para no estresarlos", dijo.

En tanto, la animadora también destacó que está "feliz de celebrar las Fiestas Patrias, me siento chilena a pesar de que no se me va el 'che'. Nosotros queremos mostrar que podemos adorar a los animales, celebrar igual y pasarlo increíble sin hacerle daño a nadie".