Eliana Albasetti hizo desesperado llamado tras robo de cordero en su santuario

La actriz Eliana Albasetti denunció en sus redes sociales el robo de uno de los animales de su Santuario Empatía.

A través de un vídeo de Instagram, la trasandina detalló que antisociales ingresaron al lugar, ubicado en Lampa, con la intención de llevarse a varios animales.

"Nos entraron a robar al santuario (...) Nos querían llevar a las vacas. Rompieron todo, las mallas y nos robaron a Pepe Bruno, un cordero que salvamos hace un año y medio", reveló angustiada.

Asimismo, la defensora de animales llamó a viralizar la imagen de Pepe Bruno, pidiendo entre lágrimas que "no lo maten, se los imploro".

Si bien la ex "Amor Ciego" contactó a Carabineros, reveló a altas horas de la madrugada que estos aún no habían llegado y que Federico Koch, su pareja, persiguió a los delincuentes, aunque no pudo retenerlos.

