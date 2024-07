Ellen DeGeneres cancela shows de su gira sin dar explicaciones

La expresentadora de televisión estadounidense Ellen DeGeneres canceló cuatro fechas de su más reciente gira de comedia.

Mediante un comunicado oficial emitido por la boletera, fue dada a conocer la noticia.

"Lamentablemente, el organizador del evento se ha visto obligado a cancelarlo", fue escrito en una publicación del sitio web de Ticketmaster.

Los espectáculos de stand up iban a tomar lugar en Dallas, San Francisco, Seattle y Chicago.

Por el momento no está claro por qué se han cancelado esas fechas, ya que las otras actuaciones, previstas hasta el 17 de agosto, en esas ciudades siguen en pie.

La gira de Ellen DeGeneres marca el regreso de la comediante y actriz después de la cancelación de su reconocido programa de entrevistas "Ellen DeGeneres Show", después de que sus empleados lo acusaran de fomentar un ambiente de trabajo "tóxico" y el racismo.

De hecho, en una de sus presentaciones, Ellen DeGeneres abordó el tema tras ser consultada por el público.

"Esto fue algo totalmente diferente. Esto fue como, '¿Qué está pasando?' Fue tan hiriente. No podía tomar perspectiva. No podía hacer nada para entender que no era algo personal", explicó.

"Sólo pensaba: 'Bueno, ésta no es la forma en que quería terminar mi carrera, pero así es como está terminando'. Simplemente odiaba la forma en que terminó el programa", reveló. "Me encanta ese programa y odiaba que la última vez que la gente me viera fuera así", se sinceró.