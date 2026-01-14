Emilia Dides sufrió complicación en su embarazo: "Tuve miedo"

La modelo y cantante Emilia Dides aseguró haber sufrido complicaciones durante su embarazo, el cual se encuentra en su semana número 34.

En sus redes sociales la ex Miss Chile señaló que "con 34 semanas de embarazo, mi cuerpo me avisó con contracciones fuertes que algo pasaba" y que sintió "miedo, incertidumbre, hubieron lágrimas".

Según su relato tuvo síntomas de un parto prematuro, el cual pudo detenerse gracias al tratamiento médico que le brindaron. "Gracias a Dios, mi guagua está bien y yo también.

Logramos frenar su llegada y darle más tiempo dentro de mí, donde aún necesita estar", detalló.

"La maternidad empieza mucho antes de tenerte en mis brazos. Empieza en el miedo, en la fe, en la fuerza que una no sabe que tiene, y en el amor inmenso por protegerte incluso antes de conocerte", reflexionó Dides.