"Es ella": Thiago se reencontró con su perrita después de un año perdida

El bailarín e integrante del grupo de axé Porto Seguro, Thiago Cunha, manifestó su alegría luego de dar a conocer que junto a su perrita Shakira tuvo un final feliz, ya que luego de largos meses se reencontró con ella.

"La Shakira es una loca, corría toda la noche atrás de los conejos y es grande, tiene mucha fuerza", contó el brasileño en conversación con LUN sobre su mascota pastor belga.

Un día, la perrita lamentablemente se perdió. "Yo siempre que iba a Colina, al centro, siempre pensaba 'un día la voy a encontrar en el camino', nunca perdí la esperanza, siempre se lo comentaba a la Chantal (su pareja)", comentó el exMekano.

"Pasó un año y me llamaron"

Esa pena aunque mezclada con la ilusión lo marcaron durante un año, hasta que unos vecinos se comunicaron con él para comentarle que habían visto un perrito muy parecido a la Shakira.

"Pasó un año y unos vecinos queridos, Soledad y Felipe, me llamaron y me dijeron: 'Estamos en el mall chino y hay una perra muy parecida a la Shakira'. Le pedí fotos y la encontré rara, porque estaba triste, dije: '¿Será? puede ser', recordo´.

Yo estaba en Santiago y me desocupé tarde, así que al otro día fui temprano. No me apuré tanto porque estaba en un lugar fijo, si me hubieran dicho que estaba en la calle parto altiro", dijo.

Entonces, Thiago Le dije 'Shakira' y vino moviendo la cola y se me tiró arriba, ahí dije 'es ella, me la llevo'. Ahora es oficialmente mía y quiero ver que me la vengan a sacar", agregó.

"Hace seis meses que estaba en el mall chino. Me contaron que los guardias que la recogieron", aseguró Thiago, quien agradeció a los cuidadores temporales, quienes le daban de comer y de beber.

"Hay que desparasitarla y ponerle las vacunas, me voy a demorar como un mes en eso", dijo sobre su perrita Shakira, que pesa 33 kilos y que de ahora en adelante, no duda en dejarla dormir adentro de la casa.

"Antes dormía afuera, pero eran las dos", mencionó sobre su otra mascota fallecida. Ahora que está sola, con el frío, me da pena así que la dejo adentro", asegura Thiago, y dice que ahora su querida Shakira "trae mucha felicidad".