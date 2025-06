Escándalo en "Primer Plano" ahora salpica a seleccionado nacional

El programa "Primer Plano" (CHV) del domingo 22 de junio se transformó en un escándalo, luego de que enfrentara a la creadora de un portal de farándula no solo con una invitada -la mediática Naya Fácil- sino que también con una de sus panelistas, la periodista Cecilia Gutiérrez.

Y es que ambas acusan que Natalia Casas-Cordero las acosa y hostiga hace años, lo que la periodista rechaza, argumentando que es ella quien se ve enfrentada a diversas situaciones negativas por el -dice- impacto que ha logrado al dar a conocer "exclusivas" del mundo del espectáculo.

Según Gutiérrez, hay otras personas que han sido acosadas por Casas-Cordero, entre ellas la mediática de redes sociales y ahora escritora Carmen Castillo, conocida como Carmen Tuitera, quien confirmó la situación, vinculando además a un seleccionado nacional: el defensa Guillermo Maripán.

"Nunca tuve nada cordial con ella. Llega ella a mí dándome a entender que tiene un video íntimo mío, un video que yo en ese momento solo se lo había dado a Guillermo Maripán. Me empezó a amenazar con conversaciones que solo yo y Maripán tenemos. Comenzó una escalada de hostigamiento con distintas cosas de mí y Guillermo Maripán", relató al programa "Zona de Estrellas".

"Hay una gran diferencia entre tener un contenido privado de una mujer, versus saber que se ha cometido un delito hacia esa mujer, porque esto es un delito en Chile, y comenzar a hostigarla públicamente. Ella jamás me preguntó si esto era verdad o mentira. Ella se comenzó a burlar de mí, insinuando que este video existe, que yo lo perseguía. Yo tengo todas las pruebas. Natalia se ha reído incluso de lo que hay en el video, me ha tratado de vieja, de que yo perseguía a esta persona, etc.", agregó.

El video en cuestión motivó que Carmen Castillo recurriera a tribunales contra el defensa de Torino italiano, por la difusión de imágenes íntimas y sexuales sin consentimiento; y ahora revela que fue la dueña de Maldita Farándula una de las personas que lo recibió.

En tanto, Maripán -quien no se ha referido directamente al tema- respondió con otra acción legal, acusado a Carmen tuitera de hostigamiento y desprestigio, exigiendo además "una importante suma de dinero por daño moral".