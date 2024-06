Ex "Masterchef" canta en Central Park de Nueva York y vende contenido para adultos

La exconcursante de "MasterChef Chile" Pachara Poonsawat cambió las cocinas por una vida en Nueva York, EE.UU., donde reside desde julio de 2023: La tailandesa ahora es cantante y se atrevió a presentarse en pleno Central Park.

"Mucha gente me decía que fuera. Todos los que cantan en restaurantes acá han salido a la calle. Es una buena fuente de dinero. Me dijeron que era bacán y fue bacán, pero me costó mucho, me dio mucho nervio", confesó a LUN.

Pachara y su presente fuera de Chile: Es traductora, cantante y tiene OnlyFans

En un repertorio que incluyó a Norah Jones y Sade, la tailandesa se dio cuenta que "pegaron más" las canciones mexicanas de Rocío Durcal, Selena y de la chilena Mon Laferte.

En dos horas de presentación, Pachara recibió 50 dólares de propinas, unos 45 mil pesos chilenos. Nada de ello fue con billetes o monedas, pues simplemente puso un cartel con dos códigos QR y los transeúntes le hicieron transferencias directas.

"Eso es bacán acá, los gringos, cuando les gusta algo lo demuestran a través del dinero", contó la joven, que también compone sus propias canciones.

Además del canto, Pachara triunfa vendiendo contenido para adultos en la plataforma OnlyFans y trabaja como traductora e intérprete en un sitio web de Chile.

"Acá me da para vivir, pero modestamente", reconoció la ex "Masterchef" que espera seguir cumpliendo sus sueños: "Siempre fue mi plan venir, así que saqué la visa de artista, que me costó y salió cara, como 10.000 dólares. Mi idea es grabar un disco con mis canciones".