Ex "Mekano" Francoise Perrot habló de su adicción al alcohol: "No podía controlarlo"

La ex chica "Mekano" Francoise Perrot habló de su adicción al alcohol y de las complejidades que ha vivido en los últimos años a raíz de esta enfermedad.

En conversación con Lun la mujer de 39 años detalló que este padecimiento comenzó hace dos años y medio, tras separarse de su expareja. Pese a que en su vida asegura haber tomado "lo típico, moderado y sin excesos", el duro momento personal que atravesaba la llevó a "ver ciertos excesos en mi que estaban mal".

"De repente me vi mal, estaba tomando todos los días y obviamente no estaba siendo un ejemplo ni para mis hijas ni para nadie. Cuando realmente me di cuenta que se me estaba pasando la mano decidí internarme en una clínica", contó Perrot sobre su decisión en ese entonces.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por francoise perrot🌎 (@franp3rrot)

El drama de Francoise Perrot

Pese a haber avanzado en su recuperación, la ex "Mekano" recuerda haber tenido una recaída 8 meses después de haber salido de la clínica. Francoise Perrot quiso recuperarse nuevamente y volvió a intentarlo: "Tomé conciencia y me interné en una comunidad terapeutica donde estuve siete meses y salí hace sólo dos meses".

"Lo más complicado fue separarme de mis hijas, pero tenía que hacerlo por mi y por ellas. En ese lugar me enseñaron muchas herramientas para enfrentar esta enfermedad, que es crónica y en la cual obviamente puede haber recaídas, de las que te debes levantar", agregó la mujer.

En las últimas semanas Francoise Perrot se ha ido reconectando con la realidad y con su familia, aunque confiesa luchar día a día con su enfermedad. "El enemigo más grande es cuando se te mete el 'Chucky' en la cabeza, en el sentido de consumir alcohol porque de repente quieres y nadie te lo saca de la cabeza".

"A nadie le hace bien tomar alcohol, pero hay personas que pueden controlarlo y cuando buscas ayuda es porque realmente no puedes controlarlo. En mi caso no podía, el alcohol me hace mal y no lo puedo tomar más", concluyó.