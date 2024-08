Fabrizio Copano recordó tenso encuentro con Gonzalo Feito

Fabrizio Copano abordó un reciente encuentro con Gonzalo Feito, quien ha tenido algunos cruces con el comediante en el pasado

En el programa online "Turno", el ex "Club de la Comedia" reveló a su hermano Nicolás que vio al comunicador en los pasillos de Mega: "Se pone muy nervioso cuando me ve, yo lo saludo y hace como algo bien raro: saluda como si fuera muy buena onda, sobre buena onda de lo normal cuando saludas a alguien", relató.

En ese momento, el animador de "El antídoto" aprovechó la oportunidad para confrontarlo, lanzando una irónica pregunta.

"¿Vienen acá a vender alguno de sus productos neonazis al canal? ¿O me vienes a apoyar? Porque me has apoyado tanto en mi carrera", expresó, descolocando al animador de "Sin Filtros".

Ante esto, Copano señaló que el exnotero de "CQC" solo respondió que había asistido para tener un par de reuniones, despidiéndose abruptamente.

"Toda esa actitud (en su programa) de '¡apaguen los micrófonos!' y luego en persona está así, un bebecito. Volvió a ser el Feito original", cerró.