Fallece Nobuo Yamada, cantante original del opening de "Saint Seiya"

El mundo del anime y la música japonesa perdió a una de sus figuras más queridas. Nobuo Yamada, conocido artísticamente como NoB, falleció el 9 de agosto a las 13:39 (hora local de Japón) a los 61 años, "en un hospital, tras una larga batalla contra el cáncer de riñón", según informó hoy su agencia de representación MOJOST.

Nacido en Osaka en 1964, Yamada alcanzó fama internacional como vocalista de la banda MAKE-UP, interpretando "Pegasus Fantasy" y "Blue Forever", temas de apertura y cierre del anime original. La agencia añadió que el artista "cautivó a muchos fans dentro y fuera de Japón con su canto y performance".

También participó en proyectos de tokusatsu y anime como "GoGo Sentai Boukenger", "Tensou Sentai Goseiger" y "Kamen Rider Amazons: Last Judgement". En 2004 volvió a colaborar con MAKE-UP para la canción "Never", incluida en la película "Los Caballeros del Zodiaco: Obertura del Cielo".

MOJOST señaló que Yamada fue diagnosticado con cáncer renal hace ocho años y, pese a un pronóstico de cinco años, "impulsado por una fuerte determinación de seguir cantando, continuó sus actividades hasta el final". Incluso, "hablaba sobre los arreglos musicales que había compuesto y sobre el escenario en el que actuaría" en sus últimos días.

La agencia también informó que "el funeral se llevó a cabo únicamente con los allegados, siguiendo el deseo de la familia" y pidió "no enviar flores, materiales o visitar el domicilio" del artista. No obstante, anunciaron que "en una fecha posterior se llevará a cabo un evento de despedida para los fans".

"Apreciamos profundamente la amabilidad que se le mostró durante su vida y lamentamos compartir esta triste noticia", expresó MOJOST, agradeciendo a los seguidores que apoyaron la carrera de NoB durante más de cuatro décadas, y a quienes trabajaron junto a él en la música y el entretenimiento.