Faloon Larraguibel recordó episodio de VIF: "Él estaba descontrolado"

Faloon Larraguibel recordó su tormentoso matrimonio con el futbolista Jean Paul Pineda, quien fue formalizado por violencia intrafamiliar a raíz de una agresión contra la ex "Yingo".

En un adelanto de "Podemos Hablar", que se emitirá este viernes por Chilevisión, la animadora recordó el traumático episodio, uno de sus hijos logró alertar al conserje del edificio, que llamó posteriormente a Carabineros.

"Él llega más o menos con trago, y llega a reclamarme una infidelidad. Yo estaba durmiendo, estábamos todos durmiendo", partió relatando.

"¿Quién iba a calmar a un hombre así? Él estaba demasiado descontrolado. Imagínate si hubiera reaccionado como reaccioné muchas veces en el reality. No pude hacer eso, no pude. La fuerza de un hombre es mucho más que la de una mujer (...) el primer golpe fue el que me dejó así, y no pude hacer nada", añadió.

Además de revelar que su matrimonio llegó a su fin debido a infidelidades, faltas de respeto y celos por parte de Pineda, Larraguibel lamentó que sus hijos hayan tenido que presenciar esos episodios.

"'Me da mucha pena haber llevado a mis hijos a que presenciaran un episodio tan fuerte como el que tuvieron que ver. Siento que ahora que corté este círculo, le estoy dando ese ejemplo a mis hijas de que jamás tienen que permitir algo así, nunca'', admitió, revelando que todos están en terapia.