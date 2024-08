Felipe Armas y muerte de su esposa: "Se avanza entre las llamas del infierno, todo te duele y todo te quema"

El actor Felipe Armas se sinceró sobre lo que ha sido para él la muerte de su esposa Claudia a los 46 años debido a un cáncer.

En el último capítulo de "Todo va a estar bien" de VIA X, Armas contó que a su esposa le diagnosticaron cáncer en 2016.

"Ella estuvo cinco años muy feliz, construimos la casa, los perritos y todo, pero un día avanzó como un tsunami. Yo la noté. Un día se sentó en la escalera y me dijo 'no quiero luchar más'. Yo le dije 'no, Claudio, vamos a salir adelante'. Yo pensaba que íbamos a salir adelante", relató.

"Duró unos días y estaba furiosa con el doctor, porque el doctor no le dijo que le iba a dejar unos drenajes. Y el doctor me dijo: 'No te las vas a llevar, a ellas le quedan entre cinco y seis días'. Me senté en una escalera de la clínica y sentí que se me iba la vida", añadió.

La muerte de Claudia luego de 25 años de casados significó un gran dolor para Armas, que relató que luego del deceso "se avanza entre las llamas del infierno, todo te duele y todo te quema, pero ella está en otro lugar y yo lo sé".

Al ser consultado sobre si había podido tener una conversación de despedida, explicó que no porque "quería que ella pensara que iba a vivir hasta el final. No quería que se diera cuenta de lo que estaba pasando realmente, pero se dan cuenta".