"Feliz día abusador": Nicole Block envió duro "saludo" a su padre

Un crudo y duro relato publicó la exactriz Nicole Block en sus redes sociales con el objetivo de "saludar" a su papá en el Día del padre.

"Feliz día abusador", comenzó diciendo Block en un extenso video publicado en su cuenta de Instagram, donde aseguró que este fin de semana vivió un episodio de violencia física y psicológica con su progenitor.

De acuerdo a su relato la discusión explotó cuando su padre "valida a mi ex y me trata de mentirosa sobre el episodio de violencia que viví durante 8 años".

"Al no creer el maltrato que sufrí por parte de mi ex hizo que me inundara en rabia y lo agarré de la camisa para echarlo y mi madre trataba de separarnos. Salí y traté de romperle el parabrisas y ahí comenzó a golpearme, me tiró al suelo y me seguía diciendo improperios, amenazó con sacarme de mi casa y quitarme el auto", detalló Block.

Una historia de violencia

Tras este episodio de violencia, Nicole Block aseguró haber concurrido a Carabineros y haber exigido una orden de alejamiento contra el hombre.

Además de esta discusión en particular la exchica reality habló de la influencia de su padre durante su vida personal y sexual a través de recuerdos que ha ido desbloqueando en terapia: desde su padre golpeando a su madre hasta tener sueños de carácter sexual con su progenitor, entre otras experiencias. "Hay una frase que mi papá le decía a mi ex 'que no tenga plata, así la vamos a poder manipular'", detalló.

"Yo no me cambié los apellidos porque sí, lo hice porque no quería llevar los de un machista, abusador que cuando le conté los episodios de violencia vividos por mi ex, no hizo nada", complementó Block.

Finalmente explicó que "si decidí vender contenido para adultos fue una manera desesperada para pagar la deuda con mis tratantes y poder volver a terapia"