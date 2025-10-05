Francisca Imboden: "No creo que este país se esté cayendo a pedazos"

La actriz Francisca Imboden hizo una sincera reflexión sobre la situación política del país, además de revelar por quién votará en las próximas elecciones.

En conversación con The Clinic, la intérprete -que participó de la campaña de Gabriel Boric en 2021-, afirmó que "yo siento que no funciona tan mal este país, a mí me gusta este país".

Si bien, la artista señaló que le sigue gustando el actual mandatario, confesó "hay aspectos criticables" respecto a la gestión de su gobierno.

Aún así, indicó que hay cosas que valora del gobierno, como "la reforma laboral y las 40 horas de la Jeannette Jara. La ley 'Papito Corazón' (Ley de Responsabilidad Parental y Pago Efectivo de Pensiones de Alimentos), que es importantísima. Yo siento que no funciona tan mal este país, a mí me gusta este país, todos lo hacen bien y mal. Y no creo que uno no pueda salir de su casa o que este país se esté cayendo a pedazos".

Finalmente, Imboden fue consultada por sus preferencias para las próximas elecciones, respaldando la campaña de Jeannette Jara: "Dentro de los candidatos al que tiene más propuestas que tengan que ver con el bien común y la única candidata que veo con propuestas que tienen que ver con el bien común es Jeannette Jara", declaró.

"¿Y si no pasa? (a segunda vuelta). Bueno, hay que ver entre los que pasan quién tiene más cosas en común conmigo y votaré por esa persona", sentenció.